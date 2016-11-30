В редакции "ОГ" пройдёт круглый стол с участием Генконсула КНР в Екатеринбурге

Сегодня в редакции "Областной газеты" состоится круглый стол, в котором примут участие Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге госпожа Ген Липин и секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий.

Участники этой дискуссии обсудят перспективы межпартийного диалога между Коммунистической партией Китая и "Единой Россией". Напомним, ровно год назад делегация свердловских единороссов принимала участие в IV Российско-Китайском форуме политических партий, проходившем в Пекине. С тех пор представители двух партий многое сделали для укрепления сотрудничества между двумя странами.