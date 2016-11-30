В редакции "ОГ" пройдёт круглый стол с участием Генконсула КНР в Екатеринбурге
30 ноября 2016, 09:52 / Политика
Сегодня в редакции "Областной газеты" состоится круглый стол, в котором примут участие Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге госпожа Ген Липин и секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий.
Участники этой дискуссии обсудят перспективы межпартийного диалога между Коммунистической партией Китая и "Единой Россией". Напомним, ровно год назад делегация свердловских единороссов принимала участие в IV Российско-Китайском форуме политических партий, проходившем в Пекине. С тех пор представители двух партий многое сделали для укрепления сотрудничества между двумя странами.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13 часов назад
Заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона
Муниципалитетам рассказали, как тратить бюджетные деньги.
15 часов назад
Слово председателя
Людмила Бабушкина встретилась с гражданами в приёмной «Единой России»
16 часов назад
Киев угрожает Крыму ракетным ударом
25 ноября Интернет поразила новость, которую многие приняли за очередной вброс в сеть непроверенной информации. Оказалось, что это не фейк.
16 часов назад
Новым министром культуры Свердловской области назначена Светлана Учайкина
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост регионального министра культуры Светланы Учайкиной
28 ноября 2016
Китайцы ищут в Екатеринбурге ноу-хау
Вчера, 28 ноября, в Екатеринбурге прошёл Форум промышленного и технического сотрудничества между китайской провинцией Хэйлунцзян и Свердловской областью, в котором приняли участие более двухсот компаний.
25 ноября 2016
Генконсул Китая Гэн Липин: «Надеюсь, я здесь среди своих»
Вчера, 25 ноября, Генеральный консул Китая в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин впервые встретилась с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым
25 ноября 2016
Андрей Альшевских: «Никто рот кляпом не затыкает»
Депутат Андрей Альшевских — о том, что даст региону его работа в Госдуме
25 ноября 2016
Главой свердловского минтранса назначен Василий Старков
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должность министра транспорта и связи региона Василия Старкова
24 ноября 2016
Горнозаводской округ возглавил мэр Невьянска
Глава Невьянска Евгений Каюмов указом губернатора Свердловской области назначен на пост управляющего Горнозаводским управленческим округом.
23 ноября 2016
Молодёжь и патриотизм обделят?
По проекту областного бюджета, финансирование молодёжной политики и патриотического воспитания в 2017 году сократится вдвое. Руководители молодёжных организаций опасаются закрытия многих программ. Вчера они обратились к депутатам комитета свердловского Заксобрания по молодёжной политике с просьбой увеличить расходы в проекте бюджета ко второму чтению.