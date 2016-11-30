В ЖК "Рассветный" в Екатеринбурге сгорели две машины

Очередные автомашины сгорели в Екатеринбурге в ночь на среду, 30 ноября - на этот раз в микрорайоне ЖБИ, в новоотстроенном ЖК "Рассветный". От огня пострадали автомашины ВАЗ-21099 и Honda. Это уже далеко не первое возгорание автомобильного транспорта в столице Среднего Урала.

Фото: Денис Колчин ©

- Сообщение о горении автомобилей на улице Рассветной поступило в отдел полиции № 2 в 3:40 ночи от дежурного диспетчера государственной противопожарной службы, - сообщили корреспонденту "ОГ" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - На место инцидента незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр места происшествия. Предварительной причиной возгорания автомобиля ВАЗ-21099 является короткое замыкание в проводке. У автомобиля Honda, припаркованного рядом, огнём поврежден кузов.

Фото: Денис Колчин ©

Как пояснили представители противопожарной службы, для ликвидации возгорания были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Уже в 3:52 пожар был полностью потушен.

Окончательные выводы относительно точных причин возгорания транспортного средста будут установлены в ходе проведения соответствующей пожарно-технической экспертизы. По ее результатам будет принято мотивированное процессуальное решение.

Фото: Денис Колчин ©