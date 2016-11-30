На Средний Урал прибыла делегация из Болгарии

В Свердловской области гостят три представителя Союза ветеранов Болгарии.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, главная цель прибытия болгарской делегации — отмечаемое на этой неделе 120-летие со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Сегодня гости посетят Ирбит, где побывают в Культурном центре имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова и в одной из ирбитских школ. Завтра члены делегации из Болгарии примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Г.К. Жукову в Екатеринбурге.

Особенно насыщенная программа намечена у гостей на 2 декабря. Они намерены посетить Законодательное собрание Свердловской области, Ельцин Центр, Музей боевой славы Урала и Музей трудовой славы Урала. Кроме того, на этот же день намечено участие болгарской делегации в торжественном собрании, посвящённом 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Завершится визит гостей 3 декабря посещением музея военной техники "Боевая слава Урала" и встречей с екатеринбургской молодёжью.