Российские медики развернут госпитали в районе сирийского Алеппо

Мобильные госпитали Министерства обороны и МЧС РФ направлены в район сирийского Алеппо. Соответствующе распоряжение главам ведомств в минувший вторник, 29 ноября, отдал президент России Владимир Путин. Министры Сергей Шойгу и Владимир Пучков оперативно решили вопрос с направлением в Сирию соответствующих подразделений.

Так, МЧС РФ направило на Ближний Восток аэромобильный госпиталь и врачей "Центроспаса". Военные направили в Алеппо медицинский отряд специального назначения (МОСН) с многофункциональным госпиталем на 100 мест. Мобильные медицинские подразделения способны принимать как взрослых пациентов, так и пострадавших детей.

В настоящее время оба подразделения получили задачи и совершили погрузку на аэродромах базирования ведомственной авиации. Уже сегодня утром они должны развернуть мобильные медицинские учреждения во временных пунктах дислокации, сообщили пресс-службы Минобороны и МЧС.

Видео: загрузка оборудования мобильного госпиталя "Центроспаса" МЧС РФ