В Екатеринбурге из-за оттепели с крыш домов начали падать глыбы снега и льда

В Екатеринбурге из-за оттепели начали падать глыбы снега и сосульки с крыш домов. Вчера, 29 ноября, на улице 8 марта снег обвалился на прохожих. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями неочищенных крыш и свисающих сосулек.

Видео инцидента на улице 8 марта попало на камеру видеорегистратора. На записи видно, что снег падает на головы четырём прохожим. В результате происшествия никто не пострадал.

Вчера, 29 ноября, упавшая снежная глыба повредила капот автомобиля рядом с отелем Hilton (просп. Ленина, 9A).

Пользователи Сети активно делятся снимками опасных маршрутов в Екатеринбурге, где на прохожих может неожиданно рухнуть снежная глыба или сосулька.

Ранее ГУ МЧС РФ по Свердловской области предупредило свердловчан о гололёде.