Денис Мантуров поблагодарил Евгения Куйвашева за проведение чемпионата WorldSkills

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров направил в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева письмо, в котором выразил благодарность за организацию в Екатеринбурге III Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.

– Благодаря слаженной работе сотрудников правительства Свердловской области, министерства промышленности и науки Свердловской области стало возможным проведение чемпионата на высоком уровне. Мы высоко ценим Ваш вклад в совместную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, – отметил Денис Мантуров в письме.

Напомним, чемпионат WorldSkills HiTech осенью 2016 года проходил в Екатеринбурге уже третий раз. В нынешнем году его мероприятия посетили более 15 тыс. человек.