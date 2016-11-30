Столовую УрГЭУ закрыли судебные приставы

В минувший вторник, 29 ноября, судебные приставы исполнили постановление суда о приостановлении деятельности столовой Уральского государственного экономического университета сроком на 50 суток. Как сообщили "Областной газете в пресс-службе территориального управления ФССП, несмотря на то, что, постановление суда было вынесено ещё 22 ноября, объект общепита кафе "Студенческое", работавший в режиме вузовской столовой, продолжал функционировать.

- Сейчас кафе "Студенческое" закрыто до полного устранения недостатков, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Студенты и другие посетители будут обедать в других предприятиях общественного питания, где их здоровью ничего не угрожает.

В то же время в самом вузе корреспонденту "ОГ" пояснили, что все предписания надзорных органов были выполнены в срок, питание студентов УрГЭУ было организовано в Forum cafe на первом этаже главного учебного корпуса.

Как сообщалось ранее, деятельность пищеблока вуза была приостановлена по решению регионального управления Роспотребнадзора после того, как более 26 студентов заболели дизентерией. Диагноз подтвердился у 15 человек: все они питались в студенческой столовой вуза. Проверка надзорных органов выявила на объекте нарушение санитарно-гигиенических норм.