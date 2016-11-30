ФК "Урал" встретится с "Ростовом" в Екатеринбурге

30 ноября в 19:00 на стадионе "СКБ-Банк Арена" (улица Фестивальная, 8) футбольный клуб "Урал" проведет заключительный домашний матч в 2016 году! В поединке 16 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу "Урал" сыграет против участника Лиги Чемпионов нынешнего сезона – футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону).

Кроме того, в среду пройдёт матч молодежных команд "Урала" и "Ростова". В 12:30 клубы встретятся в футбольном манеже "Урал" (улица Фестивальная, 10).