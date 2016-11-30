Екатеринбуржцы могут проследить по карте рост города за 32 года

40 минут назад
Чемпионат Екатеринбурга по интеллектуальным играм
Во вторник вечером, 29 ноября, в столице Урала прошёл первый чемпионат Екатеринбурга по интеллектуальным играм.
час назад
Старейшей читательнице «ОГ» исполнилось 106 лет
Александра Акулова из посёлка Цементного Невьянского района отметила 106 День рождения. Мы поздравили свою старейшую подписчицу через её внука.
4 часа назад
Сокол-балобан из села Балтым
Владимир Крашенинников из села Балтым вырастил охотничьего сокола-балобана по кличке Вар.
17 часов назад
Лучшие шутки Владимира Путина
Первый канал «угостил» в минувшее воскресенье телевизионной версией шоу, посвящённого 55-летию КВН. Концерт проходил в Государственном Кремлёвском дворце ещё 13 ноября, в нём принял участие Владимир Путин и имел успех у публики. Вообще-то он всегда был остёр на язык, и его шутки часто уходили в народ и становились крылатыми выражениями.
18 часов назад
В уральской столице продают «салюты» из бабочек
Необычную услугу предлагают жителям Екатеринбурга. В цветочных салонах можно заказать фейерверк из живых тропических бабочек.
18 часов назад
В Нижнем Тагиле предложили ввести налог на питомцев
Управление городским хозяйством Нижнего Тагила просит Законодательное собрание области выйти в Госдуму с предложением внести в федеральное законодательство изменения по налогообложению и содержанию домашних животных, сообщает «Тагильский рабочий».
18 часов назад
«Ястреб – для желудка, сокол – для души»
Уральский сокольник рассказал, как приручить ловчую птицу
18 часов назад
«И совсем они не колючие!»
В прошлом выпуске «ОГ» рассказывала о гигантских африканских улитках. В этот раз – о карликовых африканских белобрюхих ёжиках. Эти питомцы помещаются в ладошку, охотно едят кошачий корм и, как правило, у них совершенно не колючий характер.
18 часов назад
Екатеринбуржцы берут животных напрокат
За рубежом давно сложилась практика: если постоянно держать дома кошку или собаку возможности нет, можно взять питомца на пару часов или на все выходные. У нас услуги по аренде животных тоже набирают популярность. Домой, на выездное мероприятие или фотосессию можно «пригласить» козочку, попугая, обезьяну и даже паука или компанию мадагаскарских тараканов.
18 часов назад
Тагильские служебные собаки чуют наркотики даже на свалке
Спаниель Бубль-Гум и золотистый ретривер Рубин, которые состоят на службе в нижнетагильской кинологической службе, работают по весьма востребованному профилю. Они занимаются поиском наркотических веществ. А всего в питомнике – 35 служебных собак. В этом году с их помощью раскрыли 192 преступления.