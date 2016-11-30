Екатеринбуржцы могут проследить по карте рост города за 32 года

Компания Google обновила карту мира на сервисе Timelapse, созданного в рамках проекта Google Earth. По спутниковым фотографиям можно проследить развитие Екатеринбурга с 1984 года по 2016.

В левой верхней строке достаточно ввести название интересующей местности: "Екатеринбург, Свердловская область, Россия". На обновлённой карте видно, как за 32 года разрастается уральская столица: в микрорайоне Широкая речка появляются новые дома, строятся дороги, застраиваются микрорайоны Сортировка, Эльмаш, Академический. Пользователи сети могут уменьшать или увеличивать масштаб карты.