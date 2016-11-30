В Екатеринбурге зрители выберут название новому спектаклю "Провинциальных танцев"

Сегодня, 30 ноября, Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы" представляет новый спектакль на сцене ТЮЗа (улица Карла Либкнехта, 48) в 19:00. Среди первых зрителей объявлен конкурс на лучшее название премьерной постановки, сообщают в пресс-службе театра.

Впервые за последние пять лет художественный руководитель театра "Провинциальные танцы" Татьяна Баганова ставит авторский спектакль с восемью танцовщиками своей труппы. В основу сюжета легли басни Эзопа, Лафонтена и Крылова "Стрекоза и муравей" ("Муравей и майский жук", "Муравей и цикада"). Спектакль - своеобразная танцевальная притча о столкновении социума и индивидуума, мужского и женского начал, расчётливо рационального и стихийно иррационального.

- Я осознанно решила поставить себе определенные рамки – 8 танцовщиков, 4 пары "стрекоза-муравей", которые смогут передать разные ситуации и состояния героев, те самые разные аспекты, - отмечает художественный руководитель театра "Провинциальные танцы" и постановщик премьеры Татьяна Баганова.

У спектакля, работа над котором ведётся с осени прошлого года, есть рабочее название - "Объективная реальность, данная нам в ощущениях". Первые два показа на афишах не будет названия. Победитель конкурса на лучшее название получит годовой абонемент на посещение всех спектаклей "Провинциальных танцев" в Екатеринбурге.

Фото: dance-theatre.ru