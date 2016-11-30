Екатерина Глазырина сегодня выступит в индивидуальной гонке Кубка мира

Стало известно, что екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина вошла в состав женской команды, которая побежит сегодня в Эстерсунде в индивидуальной гонке. По предварительным данным, стартовый номер Глазыриной - 73. Это будет первый старт нашей биатлонистки на Кубке мира в этом сезоне.

Сегодня будет первый старт нашей биатлонистки на Кубке мира в этом сезоне. Фото: Андрей Иванов

Также в составе сборной России сегодня побегут Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Екатерина Шумилова. Екатерина Глазырина отправится в борьбу предпоследней из россиянок.

Напоминаем, что к команде, выступающей на Кубке мира Глазырина присоединилась позже остальных, так как выступала на Кубке IBU в Норвегии. Там она выиграла бронзу в спринте, чем и обеспечила себе место в команде, которая сражается на шведском этапе Кубка мира.

"Областная газета" будет следить за гонкой и публиковать оперативные новости. Старт женской индивидуальной гонки в 22.00 по уральскому времени.