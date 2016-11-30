В 2017 году свердловская делегация посетит южный Китай

В 2017 году делегация Свердловской области посетит южный Китай. Об этом стало известно на состоявшемся в редакции "Областной газеты" круглом столе с участием Генконсула КНР в Екатеринбурге Гэн Липин.

- Эту делегацию возглавит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Предполагается, что гости со Среднего Урала посетят провинцию Гуандун. Напомню, эта провинция находится рядом с очень перспективными в экономическом смысле территориями - Гонконгом и Макао, - сказала госпожа Гэн Липин.