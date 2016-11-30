Неврологи Урала соберутся на конгресс в Екатеринбурге

30 ноября 2016, 13:06

1 декабря в 9:00 в отеле Hyatt Regency (улица Бориса Ельцина, 8) состоится торжественное открытие III Конгресса неврологов Урала.

В рамках конгресса состоятся пленарное заседание, посвященное актуальным проблемам неврологии; симпозиумы "Хронические болевые синдромы", "Маски боли", "Боль, коморбидность, когнитивные нарушения: неучтенные аспекты", "Современные аспекты лечения болевых синдромов и невропатий"; мастер-классы "Современные принципы ведения больных в остром периоде инсульта", "Реабилитация после инсульта", "Музыкотерапия при неврологической патологии".

Организаторы мероприятия: аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, министерство здравоохранения Свердловской области, Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий.

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