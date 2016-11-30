В Театре эстрады наградят отличившихся свердловчан с ограниченными возможностями

1 декабря в 11:00 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 марта, 15) пройдет торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. Откроет праздник министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

На сцене театра состоится награждение руководителей общественных организаций и благотворительных фондов, а также инвалидов, добившихся успехов и высоких результатов в творчестве, спорте, профессии, самореализации, общественной жизни, волонтерской деятельности. Так, например, заслуженных аплодисментов и ценных подарков будет удостоен Владимир Васкевич – незрячий молодой человек, который путешествует автостопом по зарубежью, является сертифицированным коучем, дайвером и яхтсменом. Вячеслав Каргаполов – шахматист и начинающий театральный актер, активный член единственного в Свердловской области досугового центра для слепоглухих "Рука в руку". Награду получит семья Ольги Ориничевой и Ринальдо Давлетова (номинация "Счастливая семья"), которые в этом году стали родителями. Вместе они покорили гору Иремель – жемчужину Южного Урала.

Это масштабное событие, которое проводится в Свердловской области уже более двадцати лет. Его цель – привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, защиту их достоинства, прав и благополучия. Всего в Свердловской области проживает более 306 тысяч людей с инвалидностью.

Программа: