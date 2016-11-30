Каслинский чугунный павильон подсветили

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) впервые за годы существования Каслинского чугунного павильона организовал эффектную подсветку экспозиции. Посетители увидят главный экспонат "в новом свете" в четверг, 1 декабря, в 18:00, сообщают в пресс-службе музея.

Каслинский чугунный павильон, внесённый в реестр ЮНЕСКО, предстанет освещённый масштабной новейшей системой. Прожектора, установленные на конструкции, и лампы внизу, на подиуме, позволят в мельчайших подробностях насладиться выразительным орнаментальным декором и богатым убранством. Посетителей ждут видеоинсталляции о павильоне, "ожившие" фигуры каслинского литья и настоящее огненное шоу, рассказали в пресс-службе Екатеринбургского музея ИЗО.

Знаменитый чугунный павильон изготовили на Каслинском заводе в качестве выставочной витрины Кыштымского горного округа для Парижской Всемирной художественно-промышленной выставки 1900 года.

Фото: Татьяна Фирстова.