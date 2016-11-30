Генконсул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин: "Первое впечатление - Россия изменилась"

На круглом столе в редакции "Областной газеты" Генеральный консул КНР Гэн Липин поделилась своими первыми впечатлениями от работы в Свердловской области.

- Я приехала на Средний Урал чуть более месяца назад. До этого работала в вашей стране примерно десять лет назад (в Хабаровске и Москве). Первое впечатление сейчас - Россия сильно изменилась за последние годы. У вас сегодня чувствуется очень практичный подход к сотрудничеству с разными странами и одновременно большое желание развивать экономическое взаимодействие, - рассказала Гэн Липин.