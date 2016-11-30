Китайский бизнес заинтересовался перспективами организации туров по Уралу для путешественников из КНР

Представители китайской туриндустрии проявляют большой интерес к организации путешествий по Среднему Уралу для туристов из КНР. Об этом сообщила Генконсул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин на круглом столе в "ОГ".

- Количество туристов, ежегодно выезжающих из Китая в другие страны, уже превысило сто миллионов человек. Это результат хороших темпов развития экономики нашей страны. У людей есть деньги, стабильная работа, поэтому они стали больше внимания обращать на повышение качества своей культурной жизни, на путешествия. В России большинство китайских туристов стремятся посетить Москву и Санкт-Петербург. Я думаю, что для меня и моих российских коллег сейчас важно дать туристам из КНР максимум информации о достопримечательностях Среднего Урала. Должна отметить, что ко мне уже обращались китайские бизнесмены, интересующиеся укреплением сотрудничества в этой сфере, - отметила Гэн Липин.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова добавила, что на Среднем Урале есть широкие возможности для развития въездного туризма.