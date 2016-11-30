Болгарские и российские ветераны встретятся в Доме журналистов

1 декабря в 17.00 в Доме журналистов (улица Клары Цеткин,1) состоится встреча с представителями Союза ветеранов войн Болгарии, которые специально прибыли в Свердловскую область для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Болгарские ветераны обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о содействии в организации их визита в юбилейную дату Г.К. Жукова и нашли полную поддержку.

Планируется, что во встрече примут участие: Лъчезар Ангелов Генов, председатель Союза ветеранов войн Болгарии; Елена Неделчева Ангелова, почётный член Союза ветеранов войн Болгарии, председатель областного совета ветеранов войн г. Стара Загора; Спирдон Стоянов Спирдонов, главный редактор вестника «Болгарское воинство».

От Среднего Урала – председатель областного Совета ветеранов Юрий Судаков, председатель Фонда Г.К. Жукова Анатолий Войтенко, автор книг о Г.К. Жукове доктор исторических наук, профессор Анатолий Кириллов, ветеран, член Союза журналистов, автор телепроекта "Маршал Жуков" Нина Ерофеева.

Союз ветеранов войн Болгарии – массовая неправительственная организация социально-патриотической направленности, объединяющая местных участников войн, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны (воевали в составе Первой Болгарской армии Третьего Украинского фронта) и бывших военнослужащих. Организация входит во Всемирную федерацию ветеранов. Основные задачи Союза – противодействие фальсификации истории, содействие решению социальных проблем ветеранов и популяризация знаний об их вкладе в обеспечение национальных интересов. Союз принимает участие в памятных и протокольных мероприятиях Посольства Российской Федерации в Республике Болгария, а также ведёт работу по патриотическому воспитанию молодёжи, сохранению воинских захоронений и памятников, празднованию юбилейных дат воинской славы Болгарии.