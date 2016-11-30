АИЖК проведёт в Екатеринбурге второй аукцион по продаже участков под жилищную застройку

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) в декабре 2016 года проведёт аукцион по продаже двух земельных участков на Уктусе в Екатеринбурге, находящихся в федеральной собственности. Общая площадь участков — 17,04 га.

— Земельные участки находятся в районе Уктуса. Отличные видовые характеристики и рекреационные возможности (недалеко есть горнолыжная база), объекты исторического наследия (Преображенская церковь XVIII века, земская школа 1914 года и др.) могут стать преимуществом проекта при реализации. В непосредственной близости располагаются аквапарк, торговый центр. Разрабатываются планы по развитию инфраструктуры района,— отмечают в пресс-службе АИЖК.

Данные участки могут быть использованы для постройки многоквартирных домов, офисных зданий, объектов торговли. Начальная цена земельных участков составляет 213 млн рублей (НДС не облагается).

Предполагается, что на данной территории можно построить не менее 46 тыс. квадратных метров жилья.

Напомним, 11 ноября состоялся первый аукцион АИЖК (после упразднения Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства в сентябре 2016 года). Тогда был продан строительной компании СК "Громада" участок на улице Амундсена, 118.