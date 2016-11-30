Чемпион "Что? Где? Когда?" Максим Поташёв: "Тренироваться вредно"

Один из самых титулованных игроков "Что? Где? Когда?" Максим Поташёв, который во вторник, 29 ноября, провёл в Екатеринбурге первый чемпионат города по интеллектуальным играм, перед началом турнира в разговоре с корреспондентом "Областной газеты" признался, что сам никогда не тренируется перед играми.

Максим Поташёв. Фото Александра Зайцева

- Я лично считаю, что тренироваться вредно. Это уменьшает свежесть восприятия и заставляет людей впустую тратить силы, - пояснил четырёхкратный обладатель "Хрустальной совы".

По его словам, стать чемпионом "Что? Где? Когда?" может любой человек, вне зависимости от возраста, профессии и опыта.

- Это очень демократичная и открытая игра, доступная абсолютно всем от пионеров до пенсионеров, от рабочих до академиков. Она настолько своеобразная, что невозможно заранее предсказать, кто станет в ней звездой. Практически любой человек может стать полезным для команды. В этой игре важны в первую очередь такие качества как логика, интуиция, фантазия, креативность и умение работать в команде. Глубокие знания здесь обычно не требуются, но широкий кругозор тоже бывает полезным, - рассказал "Областной газете" Максим Поташёв.