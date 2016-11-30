Федеральная власть не готова помочь регионам в строительстве метро

Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что федеральная власть в течение ближайших лет не будет выделять деньги на строительство метро в регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.

— У нас нет средств сейчас на разворачивание серьёзной программы поддержки метростроя. И основное строительство метрополитена происходит только в московской агломерации, Москве и ближайших районах. Думаю, что в ближайшие два-три года так и будет происходить. У нас просто нет ресурсов, чтобы сделать больше, — сказал Аркадий Дворкович.

Это значит, что уральцам не стоит надеяться на помощь федерального центра при строительстве метро в Екатеринбурге. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами Законодательного собрания Свердловской области, высказался в пользу строительства метро в Екатеринбурге с помощью механизма частно-государственного партнёрства.