Коммунальная авария произошла в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня утром, 30 ноября, прорвало трубу теплоснабжения диаметром 300 миллиметров на перекрестке улиц Первомайской и Тургенева. Ремонт завершится к 20:00, сообщили "ОГ" в пресс-службе ЕТК.

В зоне аварии находятся пять жилых домов. В пострадавшие здания горячая вода подаётся по обратному трубопроводу, а отопление идёт по затухающей схеме.

- На перекрёстке улиц Первомайской и Тургенева обнаружено парение, в трубе образовался свищ. Специалисты компании до наступления холодов решили заменить повреждённый участок длиной 10 метров. Для проведения работ небольшой участок одной из полос оградили забором. Ремонт завершится к вечеру, ограждения уберут через несколько дней, - рассказали "ОГ" в пресс-службе ЕТК.

Фото: Максим Путинцев