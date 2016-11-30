В медиарейтинге "Медиалогии" по итогам октября 2016 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошёл в тройку лучших глав регионов России по работе в сфере ЖКХ.

По медиаиндексу он уступает только мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Причём за октябрь Евгений Куйвашев резко поднялся в этом медиарейтинге — сразу на девять позиций.

С точки зрения экспертов, на позитивную оценку деятельности свердловского губернатора повлияла информация о том, что на Среднем Урале хорошими темпами идёт замена лифтов. К маю 2017 года регион достигнет самого низкого показателя в стране по износу лифтов.

Напомним, Свердловская область вошла в семёрку лучших регионов России по качеству капитального ремонта многоквартирных домов.