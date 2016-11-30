Жильё в Екатеринбурге подешевело на 3,6% за одиннадцать месяцев

За 11 месяцев 2016 года жильё в Екатеринбурге подешевело на 3,6%, сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости.

По данным на 28 ноября, средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 68 тыс. 166 рублей.

Стоимость жилья в разных районах Екатеринбурга:

в четвёртом поясе — 48 346 руб./кв. м.

в третьем поясе — 57 122 руб./кв. м.

во втором поясе — 62 528 руб./кв. м.

в первом поясе — 72 969 руб./кв. м.

в центре — 94 282 руб./кв. м.

Состав ценовых поясов рынка жилья, принятый для целей аналитики рынка недвижимости Екатеринбурга в УПН: