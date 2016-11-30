Подписаться на газеты и журналы теперь можно через "Вайбер"

Завтра, 1 декабря, начинается Всероссийская декада подписки. Как сообщает Почта России, подписаться на печатную продукцию можно будет не только традиционным способом (во всех почтовых отделениях и на сайте podpiska.pochta.ru), но и с помощью мессенджера "Вайбер" (Viber).

Оформить подписку Почта предлагает через сервис Viber — public account, то есть с помощью официального аккаунта Почты России в "Вайбере". Пока для оформления подписки мессенджер автоматически переправляет пользователя на сайт Почты России, но в будущем оформить и оплатить подписку можно будет прямо в приложении. Что важно — подписать на печатное издание через приложение можно не только себя, но и своих близких.

"Вайбер" — одно из самых популярных приложений для обмена короткими сообщениями. Сегодня его аудитория составляет более 70 миллионов пользователей по всей России.

Важно В ходе подписной декады Почта России предлагает специальные скидки: дополнительно к скидкам издательств снижена цена на доставку изданий из каталога Почты России — на 10 % для федеральных и на 15 % для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5 % и на 10 % соответственно.

Напомним, недавно главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин встретился с Инессой Галактионовой, заместителем генерального директора по почтовому бизнесу Почты России. Что интересно: встреча проходила не в Москве, а в Екатеринбурге, прямо в редакции «ОГ». Руководители обсудили тонкости текущей подписной кампании и новые способы увеличения числа подписчиков.