Экс-директор Завода имени Калинина Александр Тизяков встретится с журналистами

1 декабря в 10:00 на Машиностроительном заводе имени Калинина (проспект Космонавтов, 18, музей завода) бывший директор предприятия Александр Тизяков в преддверии своего 90-летия встретится с журналистами.

Свою трудовую деятельность Александр Иванович начал в 1950 году шофёром. Затем трудился на Уралхиммаше, где занялся комсомольской работой. И уже в 1954 году он был назначен комсоргом ЦК ВЛКСМ на первой послевоенной Всесоюзной стройке - Свердловском заводе ЖБИ, где занимался не только комсомольской работой, но и непосредственно строительством объекта. С 1956 по 1991 год Тизяков работал на ЗиКе: технологом, секретарём парткома, замначальника литейного цеха, замглавного инженера по металлургическому производству, главным инженером и генеральным директором.

В годы его руководства предприятием завод обеспечивал работников жильём, имел собственные санатории, бани, спортивный комплекс, где занимались в том числе жители всего района. ЗиК участвовал в строительстве и техническом оснащении Госпиталя ветеранов, Диагностического центра в Орджоникидзевском районе и других лечебных учреждений, в строительстве городских дорог и т.д.

В настоящее время Александр Тизяков является членом Экспертного совета при правительстве РФ, членом Технического совета при губернаторе Свердловской области, оказывает поддержку учёным и рационализаторам, помогает своим землякам в социальных вопросах.

10 декабря заслуженный свердловчанин отметит свой 90-й день рождения.