Первое свердловское химпредприятие вошло в число получателей федеральных отраслевых мер господдержки

Минпромторг РФ одобрил заявку ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений" (ЗАО «УЗЭУ») на право получения субсидий из федерального бюджета предприятиями химического комплекса. Это первое химпредприятие Свердловской области, которое включено в число получателей отраслевых мер поддержки.

Напомним, включение свердловских проектов в программы поддержки Минпромторга РФ – личная заслуга губернатора Евгения Куйвашева, который договорился об этом на встрече с министром промышленности России Денисом Мантуровым. В марте 2015 года между правительством Свердловской области и Фондом развития промышленности РФ было заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение региональных научно-технических разработок, увеличение объема финансирования промышленных предприятий, расположенных на территории Свердловской области, поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, развитие наилучших доступных технологий и импортозамещения в рамках комплексного экономического развития Свердловской области. Лидер Свердловской области поручил региональному министерству промышленности и науки вести системную работу по включению свердловских предприятий в программы федерального субсидирования.

ЗАО «УЗЭУ» получило субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах. Теперь, после того как заключён договор с Минпромторгом России, предприятию будут возмещены две трети процентной ставки по кредиту, оформленному на реализацию проекта.

«Заявка Уральского завода эластомерных уплотнений была единогласно одобрена. Для нас это знаковое событие, поскольку никогда прежде химические предприятия не выигрывали в конкурсах на предоставление именно отраслевых мер поддержки», - сообщили в министерстве промышленности и науки региона.

В ведомстве уточнили, что ЗАО «УЗЭУ» - это производственное предприятие, осуществляющее полный технологический цикл по производству резинотехнических изделий - от сырых товарных резиновых смесей до готовой продукции.

Реализация «Проекта развития производства резиновых технических изделий в Свердловской области» запланирована в три этапа с 2015 по 2018 год. Общая сумма инвестиций - 310,9 миллиона рублей. В ходе реализации проекта будут созданы 130 рабочих мест.

Предприятие уже получило первый транш от Минпромторга России.