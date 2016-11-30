Судья Асбестовского ГО Максим Виноградов стал фигурантом дела о многомиллионной взятке

30 ноября 2016, 18:03 / Общество

Попавшийся на взятке в размере 6 млн рублей судья Асбестовского ГО 34-летний Максим Виноградов стал фигурантом уголовного дела по части 6-й статьи 290 УК РФ (получение взятки с её вымогательством в особо крупном размере). Как сообщает управление по работе со СМИ Следственного комитета России, уголовное дело возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин. Ранее разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи вынесла Квалификационная коллегия судей (ККС) Свердловской области.

- По версии следствия, предприниматель из Асбеста Виктор Зубов, действуя в сговоре с помощником председателя Асбестовского суда Константином Захаровым и судьёй Максимом Виноградовым, вымогал у нотариуса взятку в размере 6 млн рублей, - говорится в сообщении СКР. - При этом нотариус являлась подсудимой по рассматриваемому Виноградовым уголовному делу и ей инкриминировалось 18 эпизодов мошенничества с недвижимым имуществом граждан. За взятку в размере 6 млн рублей Виноградов должен был вынести оправдательный приговор.

Примечательно, что из 6 млн рублей Виноградову причиталось только 4 млн рублей. Оставшуюся сумму между собой должны были поделить сообщники Зубов и Захаров.

Как пояснили представители СКР, в июне 2016 года в Екатеринбурге при получении указанной суммы, часть из которой являлась муляжом денежных средств, был задержан посредник Зубов, который намеревался передать деньги Захарову. Уже после этого в городе Асбесте при передаче Зубовым указанных денег был задержан второй посредник Захаров. Захаров, взятый под контроль оперативниками УФСБ, передал взятку Виноградову. 

Между тем возбудить уголовное дело в отношении пользовавшегося неприкосновенностью судьи стало возможным только после соответствующего решения ККС. 25 октября коллегия признала, что в материалах достаточно данных, подтверждающих наличие оснований для возбуждения в отношении Виноградова уголовного дела по частьи 6-й статьи 290 УК РФ. Зубов и Захаров ещё раньше стали фигурантами дела по статье "Посредничество во взяточничестве по предварительному сговору в особо крупном размере".

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