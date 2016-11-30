Путин надеется наладить российско-американские отношения благодаря Трампу
30 ноября 2016, 18:18 / Политика
Президент России Владимир Путин надеется, что после прихода новой администрации США появится шанс наладить российско-американские отношения. Об этом глава государства заявил на международном форуме "Примаковские чтения".
— Сейчас, после того как отшумела избирательная кампания в Соединенных Штатах и в Белый дом скоро придёт новый президент, хотелось бы верить, что появится шанс наладить отношения, которые важны не только для народов обеих стран, но и для обеспечения международной стабильности и безопасности, — цитирует ТАСС главу государства.
Президент России также отметил, что в последние годы российско-американские связи существенно деградировали. Однако недавний разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом оставил позитивные впечатления у Владимира Путина.
Международный форум "Примаковские чтения" проводится во второй раз. Форум посвящён изучению научного и политического наследия экс-премьера и бывшего главы МИД России Евгения Примакова. Впервые "Примаковские чтения" прошли в октябре 2015 года.