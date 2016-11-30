Обзор криминальной хроники среды, 30 ноября

Полиция Екатеринбурга задержала серийного разбойника

В понедельник, 28 ноября, сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 и оперативниками УМВД России по Екатеринбургу был задержан подозреваемый в совершении разбойных нападений на женщин на территории микрорайона Пионерский. 27-летний ранее судимый гражданин может быть причастен к ограблениям женщин в подъездах и лифтах. Общий ущерб, причинённый жертвам нападений составил порядка 30 тыс. рублей. Мужчина был опознан потерпевшими и признал свою вину. Все деньги, вырученные за похищенные ценности, он потратил на алкоголь и наркотики, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание за подобное преступление составляет до десяти лет лишения свободы.

В Екатеринбурге 15-летний подросток убил собственную мать

Полиция уральской столицы задержала 15-летнего местного жителя, который ночью 29 ноября несколькими ударами ножа убил свою 46-летнюю мать. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, в присутствии адвоката и законного представителя молодой человек подтвердил свою причастность к убийству, пояснив, что мотивом преступления послужила личная неприязнь, которая сформировалась из-за регулярных ссор, происходивших последнее время между ним и матерью. По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, женщина регулярно употребляла спиртное. В ходе очередного конфликта женщина якобы попыталась ударить юношу ножом, однако тот перехватил опасный предмет и сам нанёс матери несколько ударов в область груди. После этого подросток, родители которого были в разводе, убежал к отцу, который живёт неподалёку и рассказал о случившемся ему. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Качканаре изучаются обстоятельства самоубийства 15-летней девочки.

Вечером во вторник, 29 ноября, в Качканаре поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома в Пятом микрорайоне тела 15-летней девушки с признаками суицида. Для установления всех обстоятельств случившегося следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). В рамках возбуждённого уголовного дела следователем СКР и полицейскими выясняются условия, в которых воспитывалась девушка, допрашиваются родственники и знакомые погибшей, тело умершей направлено для проведения судебной медицинской экспертизы.

На Тюменском тракте погибла женщина-водитель

Вечером во вторник, 29 ноября, на 58-ом км. федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень погибла 40-летняя женщина. Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, водитель автомашины Daewoo Nexia не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с грузовиком DAF, перевозившим стройматериалы. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. Её 16-летняя пассажирка-дочь, ехавшая на переднем сиденье, госпитализирована с тупой травмой живота.