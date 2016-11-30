В Екатеринбурге расскажут о XIII Международном фестивале-практикуме "Кинопроба".
30 ноября 2016, 18:24
1 декабря в 13:30 в ТАСС (проспект Ленина 50Б) состоится пресс-конференция, посвящённая проведению XIII Международного фестиваля-практикума киношкол "Кинопроба".
Председатель жюри, кинорежиссёр Вадим Абдрашитов, кинорежиссёр Оксана Бычкова, актёр театра и кино, обладатель двух "Золотых масок", премии "Ника" Сергей Дрейден, председатель Уральской организации Союза кинематографистов России, президент "Кинопробы" Владимир Макеранец, директор фестиваля-практикума Лилия Немченко и ректор УралГАХУ Сергей Постников расскажут о конкурсной и информационной программе фестиваля, о географии участников, обсудят состояние современного кинематографа в России и роли фестиваля в профессиональном развитии студентов.
XIII Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" объявил конкурсную программу. В неё вошло 88 студенческих и дебютных фильмов в трёх категориях: игровое, неигровое и анимационное кино. Афиша представляет собой срез молодого и актуального кино из Бразилии, Венгрии, Израиля, Индии, Германии, Испании, Казахстана, Канады, Польши, Португалии, Румынии, России, США, Тайваня, Франции и Чехии. Все фильмы можно будет посмотреть в большом зале Дома кино с 1 по 4 декабря 2016 года.