В Екатеринбурге расскажут о XIII Международном фестивале-практикуме "Кинопроба".

1 декабря в 13:30 в ТАСС (проспект Ленина 50Б) состоится пресс-конференция, посвящённая проведению XIII Международного фестиваля-практикума киношкол "Кинопроба".

Председатель жюри, кинорежиссёр Вадим Абдрашитов, кинорежиссёр Оксана Бычкова, актёр театра и кино, обладатель двух "Золотых масок", премии "Ника" Сергей Дрейден, председатель Уральской организации Союза кинематографистов России, президент "Кинопробы" Владимир Макеранец, директор фестиваля-практикума Лилия Немченко и ректор УралГАХУ Сергей Постников расскажут о конкурсной и информационной программе фестиваля, о географии участников, обсудят состояние современного кинематографа в России и роли фестиваля в профессиональном развитии студентов.