В ДИВСе пройдёт конференция по вопросам подготовки спортивного резерва

30 ноября 2016, 18:30

1 декабря в 10:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, ул. Набережная Олимпийская, 3 пресс-центр блока Б) пройдет межрегиональная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы нормативно-правового, финансово-экономического и организационно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва". В мероприятии примет участие министр физической культуры и спорта  Свердловской области Леонид Рапопорт, гостем конференции станет министр по физической культуре и спорту Челябинской области Леонид Одер.

С докладами также выступят инструктор-методист организационно-методического управления федерального центра подготовки спортивного резерва Екатерина Белоусова, старший инструктор-методист по уральскому федеральному округу федерального центра подготовки спортивного резерва, ответственный секретарь координационной группы министерства спорта Российской Федерации по экспериментальной и инновационной деятельности Эдуард Абрамов и инструктор-методист по Ханты-Мансийскому автономному округу федерального центра подготовки спортивного резерва и другие Михаил Борисов-Федосов.

В ходе пленарного заседания будут обсуждаться актуальные вопросы финансово-экономического обеспечения подготовки спортивного резерва на этапе модернизации отрасли, а также актуальные проблемы нормативно-правового регулирования системы подготовки спортивного резерва в условиях модернизации и пути их преодоления.

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