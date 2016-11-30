В Екатеринбурге состоится торжественное возложение цветов к памятнику маршалу Жукову

30 ноября 2016, 18:33

1 декабря в 10:00  на площади у здания штаба Центрального военного округа (проспект Ленина, 71) ветераны фронта и тыла, военнослужащие, представители общественных организаций, а также члены правительства Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева, примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в честь к 120-летия со дня рождения великого русского полководца.

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