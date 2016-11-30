"Урал" на своём поле оказался сильнее обидчика "Баварии"

Футбольный клуб "Урал" одержал победу в последнем домашнем матче уходящего года. "Шмели" с минимальным счётом одолели недавнего обидчика мюнхенской "Баварии" "Ростов" - 1:0.

Стоит отметить, что южане не привезли в Екатеринбург основной состав, который готовится к решающему матчу Лиги чемпионов против ПСВ. Исход матча решил единственный гол, забитый "Уралом" в концовке первого тайма: Чисамба Лунгу финтом Зидана убрал защитника и точно пробил в "девятку".

Таким образом, в копилке "Урала" стало 14 очков, "шмели" покинули зону вылета и располагаются на 12-ой строчке. Следующий матч подопечные Александра Тарханова проведут на выезде против московского ЦСКА. Встреча состоится в субботу 3 декабря.