"Локомотив-Изумруд" снова проиграл в Перми

Во втором матче седьмого тура чемпионата России среди мужских волейбольных команд высшей лиги «А» екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» проиграл в гостях пермскому «Прикамью» со счётом 1:3 (27:25, 23:25, 21:25, 19:25).

Напомним, что накануне команда Валерия Алфёрова также проиграла пермякам со счётом 0:3 (19:25, 22:25, 23:25).

Сегодняшний матч завершал программу седьмого тура. По его итогам екатеринбуржцы остались на седьмом месте (у «Локомотива-Изумруда» 21 очко). Лидируют в турнире «Ярославич» (31 очко) и «МГТУ» (27).