Жёлто-зелёный снег: на улицы Первоуральска вытекли химотходы советских времён

30 ноября 2016, 21:28 / Общество

Опасный инцидент произошёл 30 ноября в Первоуральске. На улицы города вытекли химические отходы советских времён. Об этом "Областной газете" сообщил консультант по связям с общественностью ОАО "УК "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал" Всеволод Орешкин.

По его словам, сегодня сотрудники предприятия ЗАО "Русский Хром 1915", находящегося под управлением "РосСпецСплава2, обнаружили разлив фильтрационных вод вдоль автодороги в поселке Магнитка. Прибывшая на место оперативная служба завода устранила причину утечки и в течение 15 минут локализовала разлив, после чего начала вывоз снега для нейтрализации. К 17:00 уборочной техникой предприятия была произведена очистка дороги и кювета вдоль неё.

– Установлено, что в одном из дренажных колодцев образовался засор, в результате чего часть откачиваемых вод вылилась на поверхность. Обращаем внимание, что эти воды не имеют отношения к производственной деятельности предприятия, а являются результатом накопленных в советское время отходов ПО "Хромпик". Текущие отходы предприятие складирует в сухом виде на обособленном полигоне, – сказал Орешкин.

Он уточнил, что анализы проб воды, взятые работниками экоаналитической лаборатории, подтвердили отсутствие попадания фильтрационных вод в реку и, в целом, ситуация не представляет опасности для жизни и здоровью людей, а также для окружающей среды.

 

Фото: "Городские вести"

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