Екатерина Глазырина в индивидуалке стала лучшей среди россиянок

Только что в Эстерсунде закончилась индивидуальная женская гонка первого этапа Кубка мира. Впервые после декретного отпуска на Кубке мира выступила екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина. В этой гонке спортсменка заняла 6 место.

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Первое место заняла немка Лаура Дальмайер, второе - француженка Анаис Бесконд, третье - Дарья Юркевич из Белоруссии.

Очень трудные погодные условия подготовил Эстерсунд для спортсменок к индивидуальной гонке - сильный ветер, снег, ледяная корка. Екатерина Глазырина ушла на дистанцию под 73 номером, и понятно, что трасса к этому моменту уже оставляла желать лучшего. И ходом Екатерине Глазыриной было тяжеловато сегодня - 23 разгон, это, конечно, очень скромный результат.

Но на фоне именитых биатлонисток, которые промахивались сегодня очень много, первая чистая стрельба Глазыриной выглядела очень убедительно.

Вторая стрельба Глазыриной тоже прошла на ноль. После этой стрельбы наша спортсменка выехала со стадиона с третьим результатом.

А вот на третьей стрельбе, увы, Екатерина не справилась с ветром и промахнулась два раза.

Последняя стойка - снова чисто.

Это позволило Глазыриной бороться за шестерку сильнейших и стать лучшей из россиянок в этой гонке. Вот это возвращение после декретного отпуска!