В екатеринбургских барах сегодня ночью смотрят шахматы

В эти минуты в Нью-Йорке решается судьба чемпионата мира по шахматам. Магнус Карлсен и Сергей Карякин играют тай-брейк. Вокруг матча настоящий ажиотаж: в екатеринбургских барах, например, сегодня смотрят шахматы.

Фото: Яна Белоцерковская

Выглядит это несколько непривычно: мы привыкли, что спортивные трансляции обычно сопровождаются выкриками болельщиков. Сегодня обстановка очень спокойная: за столиками и барными стойками сидят компании людей, многие обсуждают ходы и комментируют решения гроссмейстеров. На экранах - прямая трансляция партий.

Фото: Яна Белоцерковская

Надо сказать, комментаторы за барными стойками и столиками делают это с долей юмора. За одним из столиков, например, один из гостей подробно объясняет товарищам, что происходит. А другой любопытствует, шутя, будут ли замедленные повторы.

Фото: Яна Белоцерковская

В трансляции первой партии случались перебои, периодически пропадала демонстрационная доска. "Были бы такие проблемы во время футбола - тут бы всё уже разнесли!" - высказываются болельщики.

В принципе, посетители проводят достаточно подробный анализ партии. Одна компания даже принесла с собой шахматную доску и на доске разбирает ходы.

Иногда у других зрителей возникают вопросы - и тут же за соседним столиком находится кто-то, кто готов ответить.

Например, обсуждался вопрос, почему соперники не записывают ходы - специалисты тут же объяснили, что это одно из отличий тай-брейка от партий с классическим контролем времени: ходы здесь записывает судья.

Людей немного, около двенадцати - пятнадцати человек. Но учитывая, что завтра - рабочий день, даже это впечатляет. Конечно, большинство болельщиков наблюдают сейчас игру в Интернете.

"Областная газета" следит за каждой игрой тай-брейка.