Первая партия тай-брейка между Карлсеном и Карякиным завершилась вничью

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Спорт
29 ноября 2016
Карлсен решил не рисковать
Уже сегодня ночью станет известно имя обладателя мировой шахматной короны. Магнус Карлсен и Сергей Карякин не смогли выявить победителя в двенадцати классических партиях, поэтому шахматистов ожидает тай-брейк.
29 ноября 2016
ФК «Урал» выиграл «дело о незаконном паспорте»
В 2004 году екатеринбургский клуб «Урал» на заседании бюро контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза одержал юридическую победу, благодаря которой сохранил место в первом дивизионе.
28 ноября 2016
Последний ход?
От шахматной короны Карякина или Карлсена, возможно, отделяет одна партия
28 ноября 2016
В Екатеринбурге прошёл вечер боёв ММА
В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам «Ратиборец». В боях принимали участие 28 спортсменов, в том числе и представители Свердловской области.
28 ноября 2016
Кому нужен опыт в сто поражений?
В воскресенье в матче чемпионата Женской хоккейной лиги команда Свердловской области проиграла в гостях «Динамо» из Санкт-Петербурга со счётом 0:9. Ничем не примечательная игра стала по-своему «исторической» – команда из Екатеринбурга проиграла в чемпионатах страны 100-й (!) раз подряд.
27 ноября 2016
На Уралмаше прошёл вечер боёв ММА
В Екатеринбурге, 26 ноября, прошли бои турнира по смешанным единоборствам ММА. Бойцы из столицы Урала одержали три победы в 14 поединках.
26 ноября 2016
Свердловский студент-медик перед защитой диплома стал олимпийским чемпионом
60 лет назад (в 1956 году) свердловчанин впервые завоевал золото на Олимпийских играх. Ценную медаль стране и региону принёс тяжелоатлет Аркадий Воробьёв.
25 ноября 2016
Карякин и Карлсен на грани армагеддона?
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в десятой партии матча за мировую корону обыграл россиянина Сергея Карякина. Таким образом, перед двумя заключительными партиями счёт в противостоянии стал равным – 5:5.
25 ноября 2016
Антон, нужен глобус!
Завтра буден дан старт новому сезону Кубка мира по биатлону
24 ноября 2016
Шахматная битва переходит в эндшпиль
Чемпион мира Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин в девятой партии матча за шахматную корону вновь сыграли вничью. Гроссмейстерам осталось всего три партии. Если провести аналогию с одной игрой, то можно сказать, что она переходит в заключительную стадию – эндшпиль, где борьба обостряется до предела…