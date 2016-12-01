Первая партия тай-брейка между Карлсеном и Карякиным завершилась вничью

1 декабря 2016, 00:59 / Спорт

В Нью-Йорке стартовал тай-брек - решающие партии в матче за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.

В первой партии в быстрые шахматы Карякин играл белыми, но переиграть Карлсена не смог и на 37 ходу сопернки согласились на ничью.

Гроссмейстеры прогнозируемо разыграли испанскую партию, после которой Карлсен получил небольшое преимущество. Затем Карлсен получил ещё и преимущество по времени, но реализовать его не смог. В целом партия была равная и многие гроссмейстеры уже на 30-ом ходе предсказывали ничью. Хотя на 33 ходу у Карякина оставалось около четырёх минут (из 25), а у Карлсена - девять. Грубых ошибок в партии допущено не было.

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