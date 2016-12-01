Карякин провёл вничью партию, в которой компьютер прогнозировал ему поражение

1 декабря 2016, 02:29 / Спорт

Вторая партия тай-брейка Карякина и Карлсена закончилась вничью.

Во второй партии гроссмейстеры разыграли итальянскую партию. Карлсен играл белыми фигурами и прогнозируемо диктовал ход партии, однако при этом Магнус не хотел особо рисковать, поэтому положение на доске было равное.

Карлсен продолжал атаковать, однако Карякин, по словам комментаторов, совершил очередное чудо. Как уже было в классических партиях, Сергей смог выровнять положение и заключить ничью. При этом в какой-то момент компьютер оценивал позицию Сергея как однозначно проигранную.

Магнус имел несколько "голевых моментов", но недостаток времени не дал чемпиону мира их развить, а Сергей не допустил ошибок в обороне.

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