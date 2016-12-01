Карякин проиграл белыми в третьей партии тай-брейка

На 38 ходу третьей партии тай-брейка между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном российский гроссмейстер признал поражение. Сергей играл белыми, но ещё в дебюте чёрные захватили лидерство на доске, играя сразу на двух флангах.

Сергей был вынужден обороняться, но допустил грубейшую ошибку.

Сейчас гроссмейстеры должны сыграть ещё одну партию.