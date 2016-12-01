Четвёртую партию тай-брейка выиграл Карлсен

Магнус Карлсен стал обладателем мировой шахматной короны. В последней - четвёртой - партии тай-брейка Сергей Карякин проиграл чёрными.

Итоговый счёт - 9:7 в пользу норвежца. Карякин сделал всё возможное чтобы выиграть. Так, впервые в матче была разыграна сицилийская защита, которая ведёт к продолжительной позиционной борьбе.

Несколько раз Сергей принимал попытки для атаки и обострял позицию, но Карлсен играл спокойно и ошибок в обороне не, увы, не допустил.

В конце партии, находясь в цейнтноте, Сергей пошёл "ва-банк", но сделать ничего не смог и в итоге оказался в совершенно проигрышной позиции. После 50-го хода белых Сергей Карякин сдался.