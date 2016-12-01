Магнус Карлсен во второй раз защитил титул чемпиона мира по шахматам

Норвежец Магнус Карлсен на тай-брейке сломил сопротивление Сергея Карякина и защитил титул чемпиона мира по шахматам.

Напомним, что двенадцать классических партий не выявили победителя: по разу соперники одержали виктории, десять раз была зафискирована ничья. Сегодня ночью проходил тай-брейк, в котором сильнее оказался норвежец. Таким образом, Карлсен во второй раз защитил титут чемпиона мира и сделал это в свой день рождения.