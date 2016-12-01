К ЧМ-2018 в штат екатеринбургских футбольных стадионов примут агрономов

К приёму матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года на всех футбольных стадионах Екатеринбурга в штат сотрудников примут агрономов.

Как сообщает областной департамент информполитики, об этом стало известно в ходе инспекции спортивных площадок, которые сейчас готовят к ЧМ-2018.