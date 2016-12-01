В День борьбы со СПИДом медики расскажут о профилактике заболевания, его диагностике и лечении

1 декабря в 11:30 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвященная методам профилактики ВИЧ и СПИД среди населения Свердловской области.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Свердловской области Анжелика Подымова и директор Уральского НИИ Охраны материнства и младенчества, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Надежда Башмакова расскажут о методах профилактики и лечения ВИЧ у детей, родившихся от ВИЧ-положительных родителей, о программе мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом, а также предоставят статистику по заболеваемости в регионе.