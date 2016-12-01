Владимир Путин выступит с 13-м Посланием Федеральному Собранию

Сегодня Президент России Владимир Путин в 14 часов (по местному времени) огласит своё ежегодное Послание Федеральному Собранию.

Напомним, в России самой традиции такого выступления главы государства перед федеральным парламентом исполнилось уже 22 года (нынешнее выступление будет 23-м). Впервые с Посланием к Федеральному Собранию выступил тогдашний Президент России Борис Ельцин в 1994 году. Изначально такое мероприятие ежегодно проходило в Мраморном зале Кремля, однако в 2008 году тогдашний Президент РФ Дмитрий Медведев перенёс его в Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца.

В нынешнем году Владимир Путин будет оглашать Послание 13-й раз. Обычно это выступление длится около часа. Самое короткое — 47 мин. — было в 2004 году, а самое длинное — 1 ч. 22 мин. — в 2012 году.