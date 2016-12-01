Спасатели наградили самых мужественных граждан Среднего Урала

Главное управление МЧС по Свердловской области подвело итоги регионального фестиваля "Созвездие мужества-2016". Торжественная церемония награждения победителей состоялась 30 ноября в центре культуры "Урал".

Номинантов поздравили и поблагодарили начальник областного главка МЧС генерал-майор Андрей Заленский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор департамента общественной безопасности Свердловской области Александр Клешнин, епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг).

- Очень важно, что среди нас есть сильные, мужественные и надежные люди, - сказала Татьяна Мерзлякова, поздравляя номинантов. - Из наших героев и маленьких, и взрослых никто не думал о награде, когда, рискуя собственной жизнью они спасали людей из огня и воды. Хорошо, что у нас есть уральцы – настоящие мужчины.

Среди награждённых медалями

Денис Ульянов и Евгений Котельников из Артёмовского: благодаря их решительным действиям был спасен 60-летний тонущий мужчина (награждены медалями МЧС "За спасение погибавших на водах")

и из Артёмовского: благодаря их решительным действиям был спасен 60-летний тонущий мужчина (награждены медалями МЧС "За спасение погибавших на водах") Иван Тишунин из Талицы, спасший мальчика, провалившегося под лёд (награждён медалью МЧС "За спасение погибавших на водах")

из Талицы, спасший мальчика, провалившегося под лёд (награждён медалью МЧС "За спасение погибавших на водах") Василий Мухорин из Режа, вытащивший трёхлетнего ребёнка из горящего автомобиля (награждён медалью МЧС "За отличие в ликвидации последствий ЧС"

из Режа, вытащивший трёхлетнего ребёнка из горящего автомобиля (награждён медалью МЧС "За отличие в ликвидации последствий ЧС" Роман Тихонов из Нижних Серёг (награждён медалью МЧС "За отвагу на пожаре")

из Нижних Серёг (награждён медалью МЧС "За отвагу на пожаре") Андрей Тетерин из Екатеринбурга совершил героический поступок при спасении двух девочек из огня (награждён медалью МЧС "За отвагу на пожаре")

из Екатеринбурга совершил героический поступок при спасении двух девочек из огня (награждён медалью МЧС "За отвагу на пожаре") Иван Власов, Алексей Овчинников, Артем Худяков из Ирбита предотвратили взрыв газового баллона в частном доме и спасли супругов-пенсионеров (награждены медалями МЧС России "За отвагу на пожаре")

Сотрудники полиции Андрей Камкин, Евгений Петров и Сергей Талызов спасшие женщину из горящего дома, отмечены специальными нагрудными знаки МЧС России "За отличие".

Награды фестиваля вручены также лучшему добровольному пожарному из Восточного управленческого округа Андрею Данилову, лучшему пожарному из Алапаевска Алексею Кушникову, лучшему спасателю из Карпинска Михаилу Йоличу, лучшему государственному инспектору по пожарному надзору из Качканара Елене Аникиной, лучшему дознавателю из Екатеринбурга Илье Белоусову.

За активное сотрудничество в информировании общества о деятельности МЧС России, повышении культуры безопасной жизнедеятельности жителей Свердловской области в рамках фестиваля чествовали представителей СМИ из Екатеринбурга, Режа, Карпинска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского.

Всего на "Созвездии мужества - 2016" ведомственные награды, дипломы, памятные сувениры вручены 80 номинантам фестиваля - тем, кто вместе с Главным управлением МЧС России по Свердловской области стоит на страже безопасности жителей нашей области.