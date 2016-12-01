Прокуратура начала проверку по факту разлива химических отходов в Первоуральске

Надзорные органы начали проверку по факту инцидента, который произошёл в минувшую среду в городе Первоуральске, сообщили корреспонденту "Областной газеты" в Свердловской облпрокуратуре. К проверке обстоятельств случившегося приступили сразу два подразделения - природоохранная прокуратура Свердловской области и прокуратура города Первоуральска.

- Проводится совместная проверка по факту нарушения природоохранного законодательства, взяты пробы, - рассказала официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова. - По результатам проверки будет установлено, кто конкретно является нарушителем природоохранного законодательства и будут приниматься меры прокурорского реагирования.

Напомним, 30 ноября на улицы города Первоуральска вытекли химические отходы ещё советских времён. Разлив фильтрационных вод вдоль автодороги в посёлке Магнитка был обнаружен работниками одного из предприятий города. Прибывшая на место оперативная служба устранила причину утечки и в течение 15 минут локализовала разлив, после чего начала вывоз снега для нейтрализации.