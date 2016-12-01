Губернатор наградил актрису Свердловского театра драмы региональным знаком отличия

18 часов назад
«Областная газета» вручила свой приз на фестивале «ЭтноКино»
Вчера в екатеринбургском Доме кино завершился III Молодёжный фестиваль «ЭтноКино». В течение ноября зрители могли принять участие в киносмотре, который традиционно проходит в интернет-формате.
19 часов назад
«Гаснут звёзды — восходит Слово»
Любовь Ладейщикова родилась 1 декабря 1946 года в Екатеринбурге (Свердловске).
19 часов назад
«…Значит, мои миры не исчезнут»
Владислав Крапивин — о книгах, которые не устаревают, и детях, которые не меняются
19 часов назад
Крымские страницы русской поэзии: Антология современной поэзии о Крыме (1975–2015)
Новинки издательств, на которые мы советуем обратить внимание
19 часов назад
На ярмарке Non/fiction представят книги Иванова, Карасюка и Матвеевой
Вчера в Центральном доме художника на Крымском Валу открылась XVIII Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction
30 ноября 2016
В Екатеринбурге начал работу уникальный завод
В 1704 году была задута домна Уктусского завода — первого на территории нынешней столицы Урала.
28 ноября 2016
Алексей Воробьёв пел, танцевал и фотографировался с первыми рядами фанатов – остальные наблюдали за действом на большом экране
В выходные на открытии одного из парфюмерных магазинов уральской столицы выступил артист, певец и главный герой последнего сезона телепроекта «Холостяк» Алексей Воробьёв. Последний раз он приезжал сюда пять лет назад, когда проводил в уральской столице общегородской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург».
28 ноября 2016
«Вечер музыкальных благодарностей. Презентация арфы»
Уральский музыкальный колледж представил новую концертную арфу.
27 ноября 2016
"Холостяк" Алексей Воробьёв спел в Екатеринбурге
Главный "холостяк", артист и певец Алексей Воробьёв 25 ноября выступил в Екатеринбурге.
25 ноября 2016
Тимати пахнет дороже Киркорова
В Екатеринбурге одном из парфюмерных магазинов свои новые ароматы для мужчин и женщин презентовал рэпер Тимати. Огромная очередь поклонников певца начиналась ещё перед входом в супермаркет, всем просто не хватило места внутри. Похоже, что парфюм, разработанный Тимати, привлёк даже больше внимания, чем аналогичная продукция от Филиппа Киркорова. И это несмотря на то, что аромат от рэпера обойдётся покупателям дороже, чем духи от поп-короля.