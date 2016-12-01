Губернатор наградил актрису Свердловского театра драмы региональным знаком отличия

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении актрисы Свердловского государственного академического театра драмы Татьяны Сумароковой знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

В нынешнем году заслуженный деятель культуры РФ Татьяна Сумарокова отмечает сорок лет службы в Свердловском государственном академическом театре драмы. Она — уроженка Краснодара и выпускница Свердловского театрального училища (ныне Екатеринбургский государственный театральный институт). Помимо работы в театре, она активно снимается в кино. В частности, снималась в одном из фильмов Ильи Хотиненко.