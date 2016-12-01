Полпред Игорь Холманских наградит авторов лучших социально-значимых проектов

1 декабря 2016, 10:46

2 декабря в 15:00 в резиденции полномочного представителя Президента РФ Владимира Путина (улица Добролюбова, 11, к. 120) в Уральском федеральном округе состоится торжественная церемония награждения победителей XII Открытого конкурса социально значимых программ и проектов. Награды победителям вручит полномочный представитель Президента РФ Игорь Холманских.

Открытый конкурс социальных программ и проектов "12 гражданских инициатив Уральского федерального округа" проходит под эгидой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Это самый масштабный конкурс для некоммерческих организаций на территории Уральского федерального округа. Его участниками могут стать любые общественные объединения и некоммерческие организации, зарегистрированные в порядке, установленном Законодательством РФ, независимо от их организационно-правового статуса, работающие на территории Уральского федерального округа.

Цель конкурса – найти и поддержать те организации, которые успешно осуществляют социально ориентированные проекты, содействуют решению социальных проблем, укреплению общественной стабильности и улучшению морально-психологического состояния граждан.

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